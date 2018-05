La città di Vedelago corre verso il gemellaggio con il comune argentino di Marcos Juarez

VEDELAGO I sindaci Cristina Andretta e Pedro Dellarossa si sono incontrati nei giorni scorsi nell'ambito di un progetto di collaborazione iniziato nel 2015 dall'assessore Denisse Braccio. Una collaborazione che può riservare interessanti opportunità sul fronte culturale ed economico: è questo che si prefiggono i comuni di Vedelago e quello argentino di Marcos Juarez (provincia di Cordoba) muovendo i primi passi verso quello che potrebbe evolvere in un gemellaggio istituzionale.

A favorire l'incontro tra le due comunità è stata l'assessore alla cultura Denisse Braccio, originaria del comune argentino e da anni residente a Vedelago, che nei suoi viaggi regolari in Argentina dal 2015 in poi ha individuato parecchi punti di incontro. E nei giorni scorsi il primo cittadino di Marcos Juarez, Pedro Dellarossa, insieme alla moglie Sandra, si è incontrato con il suo omologo Cristina Andretta per una conoscenza di persona, alla presenza del vicesindaco Marco Perin e degli assessori Daniele Soligo e Denisse Braccio.

“E' stato innanzitutto un onore incontrare il sindaco Dellarossa ma anche una opportunità di conoscenza reciproca, soprattutto sugli aspetti amministrativi. Direi che sostanzialmente viviamo gli stessi obiettivi per migliorare le nostre comunità E, purtroppo, anche dall'altra parte dell'oceano ci sono gli stessi problemi le cui soluzioni sono frenate da una una insufficiente autonomia fiscale e tributaria per cui anche noi non riusciamo a dare risposte efficaci ai nostri concittadini. Seppur con il doppio dei nostri abitanti, 30mila quelli di Marcos Juarez contro i 17mila di Vedelago, lì possono contare su un bilancio annuo di 18 milioni di euro, di cui il 30 per cento viene investito nelle manutenzioni e il 13 per cento in opere pubbliche. MI ha anche stupito il fatto che i dipendenti pubblici che fanno riferimento al comune sono 540. Credo sia sufficiente a capire le differenze con un comune italiano, quello di Vedelago nello specifico. Se già oggi offriamo servizi di livello, pensate che cosa si potrebbe fare con un numero cinque volte superiore di dipendenti e un bilancio che viaggiasse anche solo sui due milioni di euro per manutenzioni e opere pubbliche".

Per il sindaco Pedro Dellarossa "la priorità è lo sviluppo per quanto possibile dell'eguaglianza sia sociale che di educazione, su questo l'Italia per noi è un'esempio”. “Con grande piacere ho avviato i rapporti con Marcos Juàrez che è il comune dove sono nata e Vedelago il comune che mi ha accolto e dove ho scelto di vivere e con il quale ho instaurato un profondo legame - aggiunge l'assessore Denisse Braccio - Credo che questo gemellaggio possa essere un veicolo per portare una serie di vantaggi e benefici per le due comunità. In particolare può rafforzare i rapporti culturali, economico- commerciali, e tra le realtà scolastiche ed accademiche".

Ma c'è un altro particolare che lega Vedelago a Marcos Juarez, dove è presente una comunità di italiani discendenti da emigrati giunti nel secolo scorso e di cui il sindaco Dellarossa è uno degli esponenti: entrambi i comuni sono chiamati a rinnovare le loro amministrazioni, Vedelago il 10 giugno, Marcos Juarez il prossimo 9 settembre: "il cammino vero il gemellaggio dovrà tenere conto anche di questo passaggio, sperando che entrambe i sindaci siano confermati" conclude Cristina Andretta.