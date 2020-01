Giornata della Memoria: un flash mob in piazza a Vedelago, giovedì 30 gennaio

Proseguono, a Vedelago, le celebrazioni per la Giornata della memoria con due appuntamenti promossi dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune. Il primo è fissato per giovedì 30 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso Piazza Martiri della Libertà di Vedelago dove si terrà un originale flash mob promosso dagli alunni delle classi 3D, 2D, 1D, 1C media. E’ invitata tutta la cittadinanza.

Il secondo, in programma mercoledì 11 febbraio alle 11.00, è l’ormai tradizionale appuntamento con Enrico Vanzini che da anni porta la sua emozionatissima testimonianza ai ragazzi delle scuole medie. 97 anni, reduce dei campo di concentramenti di Dachau, dallo scorso anno è anche cittadino onorario di Vedelago che lo ha insignito di questo riconoscimento in una commovente e partecipata cerimonia.