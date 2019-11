Vedelago sempre più a misura di bambino: inaugurata la nuova ludoteca

E' stata inaugurata sabato mattina la nuova ludoteca all’interno della della biblioteca comunale di Vedelago. Presenti, oltre al sindaco Cristina Andretta, anche l’assessore alla cultura, Denisse Braccio e molti bambini. Lo spazio, di 45 mq circa, è rivolto principalmente ai bambini che desiderano trovare un luogo dove giocare liberamente, sperimentare, sviluppare capacità manuali e creative, sarà un punto di riferimento e di scambio per coloro che operano nel settore dell’infanzia, di aggregazione per associazioni, volontari e genitori che si mettono a disposizione per creare iniziative tese a migliorare la qualità della vita del bambino e della famiglia e un supporto ludico ad integrazione delle attività didattiche delle scuole, a partire dagli asili nido alle scuole primarie.