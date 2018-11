Masterplan di Vedelago: «Inutile promuovere progetti che sono ancora solo in bozza»

Dura replica di Sergio Squizzato, capogruppo della componente progressista della minoranza del consiglio comunale, all’annuncio del vice sindaco Marco Perin sulla presenza di un masterplan per rilanciare le cave all’interno delle linee guida per il Piano di Gestione Ambientale, votato in giunta il 24 ottobre. Squizzato: «Un’altra trovata pubblicitaria, il progetto è ancora incompleto e soprattutto mancano i soldi in cassa per realizzarlo. Basta illudere i cittadini».

Squizzato aggiunge: «Questo è l’ennesimo spot pubblicitario per l’amministrazione senza niente di definitivo in mano. Il progetto con lo IUAV è tutto tranne che completo e risale al documento che io ho portato in giunta ad aprile (quando ero ancora assessore all’ambiente nella passata amministrazione) e all’epoca non è stato preso in considerazione per motivi “di tempo”. In quel documento era specificato che bisognava dare indicazioni chiare sulle quantità di territorio cittadino da destinare, come previsto dal PAT, fra destinazioni per il terziario, l’ambito turistico ricettivo e la compensazione ambientale. E’ da luglio che i progettisti dello IUAV aspettano indicazioni in proposito e penso che fosse stato il caso di discuterne prima di iniziare a passare alla seconda fase dell’accordo di programma che coinvolge anche provincia e regione. Inoltre non si può pensare solo a cementare ancora, ma piuttosto a riqualificare il nostro ambiente, già devastato. Proprio per questo vanno rinegoziate le convenzioni con chi ha sfruttato le aree delle cave, ovvero i cavatori, che si sono impegnati a fornire investimenti a fronte dell’uso del territorio. C’è ancora molta progettualità da fare e manca la parte più importante: i soldi con cui recuperare le aree, altro che masterplan».

Squizzato rincara la dose: «Trovo quanto meno azzardato verso i cittadini professare di costruire una sorta di Disneyland sulle cave se non ci sono ancora nemmeno i soldi per progettare la riqualificazione. E almeno per pubblicizzare questo masterplan fantasma si poteva non utilizzare la grafica del parco acquatico di Padovaland, dove è vero che sono state realizzate delle piscine a margine di cave, ma si tratta di un territorio completamente diverso da quello di Vedelago».