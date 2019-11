Al via, da domani, il mercato agricolo a Vedelago

E’ in programma per domani mattina il debutto del mercato agricolo in piazza Martiri della Libertà a Vedelago. Promosso, come in passato, dall’amministrazione comunale – assessorato alle attività produttive e agricoltura -, il mercato vede la collaborazione anche di Coldiretti Treviso, Agricoltori italiani Treviso, Confagricoltura Treviso e l’associazione Italiana Agricoltori.

Tutti i mercoledì, dalle 8.00 alle 12.30, i visitatori avranno la possibilità di acquistare frutta, verdura, carni bianche, salumi, formaggi, vino ed altri prodotti tipici. L’inaugurazione ufficiale è prevista nelle prossime settimane. Nel frattempo è ancora aperto il bando per poter partecipare, come espositore, al mercato. Per info, rivolgersi all’ufficio attività produttive del Comune (0423 702862 – 0423 702820).