Trasformare l’attuale parcheggio del centro di Vedelago in un’area di aggregazione

VEDELAGO Un assaggio di quello che potrebbe ospitare la piazza del centro di Vedelago riqualificata: è quello a cui si potrà assistere domani e sabato prossimo nei pressi del gazebo che sostiene la candidatura di Cristina Andretta a sindaco del comune trevigiano. Il restyling della piazza è, infatti, uno dei punti principali del programma elettorale relativo ai Lavori Pubblici e riguarda un’area che oggi è solo un parcheggio a servizio del Municipio e della chiesa. Il progetto rientra tra quelli ideati per rilanciare i centri del Comune, e che vede per il capoluogo una riqualificazione necessaria così da creare un punto di aggregazione e socialità nel centro dove poter in futuro svolgere manifestazioni ed iniziative varie come concerti, mercatini, eventi.

A dimostrazione di questo, domani e sabato prossimo sono previste delle iniziative: dalle 10.30 domani e sabato prossimo il 26 maggio in piazzetta Martiri della libertà vicino al monumento dei caduti accanto al gazebo di Andretta Sindaco. Domani è prevista l’animazione da parte dei ballerini di break dance Blu Royals di Roberto Blu e con la musica del dj Leroy mentre il 26 maggio, invece, è prevista la street Art.

Spiega Cristina Andretta: “Le potenzialità della piazza potrebbero essere enormi con un intervento di riqualificazione. In tal senso è già stata realizzata una progettazione preliminare da parte dell'Università di Firenze che prevede lo spostamento del parcheggio nell'area ad est del Municipio e, conseguentemente, l'utilizzo dello spazio centrale ad area urbana attrezzata. In questo modo si creerà un’areale centrale ma allo stesso tempi di passaggio, fondamentale per promuovere eventi si aggregazione per tutte le fasce di età”.