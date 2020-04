Veglia serale: il Vescovo di Treviso prega in streaming con i giovani della Diocesi

Sabato 4 aprile, alle 21, in occasione della GMG 2020 ci sarà la veglia diocesana dei giovani e dei giovanissimi con il Vescovo Michele in streaming sul sito della diocesi di Treviso e sulle pagine Facebook e Instagram della Pastorale giovanile di Treviso.

«Un momento, per i giovani che di solito affollavano la chiesa di San Nicolò, in cui ritrovarsi insieme per pregare, riflettere e ascoltare quello che il Signore ha da dire a ciascuno di loro in attesa della Pasqua. Fisicamente lontani ma in comunione gli uni con gli altri» sottolinea don Paolo Slompo, direttore dell'ufficio diocesano di Pastorale giovanile. La veglia diocesana di sabato sera sarà naturalmente in modalità "casalinga" per ciascuno, ma con il Vescovo collegato in streaming e con alcuni giovani in dialogo con lui. In questo tempo di Quaresima l'ufficio di Pastorale giovanile con le diverse associazioni ha cercato di sostenere il cammino spirituale dei giovani e dei giovanissimi, ad esempio con delle schede per la preghiera personale o dei semplici video con il commento al Vangelo, curato proprio dai giovani.

La veglia con il Vescovo inizia alle ore 21 al link : https://youtu.be/RXohkOy5j8U