Villa Emo: «Basta illazioni, la vendita si farà e l'edificio resta aperto al pubblico»

Dopo le sorprendenti e strumentali iniziative di comunicazione sulla vendita di Villa Emo, il Credito Trevigiano si è trovato costretto a ribadire nuovamente quanto già comunicato nei giorni scorsi: l’operazione di vendita in corso non comprometterà in alcun modo il significato e la valenza di Villa Emo.

Al contrario, il complesso in vendita sarà oggetto di un’importante opera di ristrutturazione, grazie agli investimenti che l’acquirente ha intenzione di realizzare. Risorse che permetteranno di mantenere Villa Emo aperta al pubblico e visitabile, ancor meglio di come avviene ora. La ristrutturazione renderà infatti la villa palladiana maggiormente attrattiva, garantendo conseguentemente un importante indotto per il territorio. Inoltre, l’acquirente ha reso noto al consiglio di amministrazione del Credito Trevigiano, la volontà di presentare a breve e pubblicamente i propri progetti su Villa Emo, al fine di porre un freno alle infondate speculazioni di queste settimane.