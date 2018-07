Con VenerDocg i locali del Centro fanno squadra

VALDOBBIADENE L’Assessorato al Turismo, Eventi e Manifestazioni del Comune di Valdobbiadene ha il piacere di proporre un’iniziativa che ha l’ambizione di coinvolgere e mettere in rete le realtà produttive locali in campo enogastronomico. “VenerDocg l’aperitivo valdobbiadenese, l’ultimo venerdì del mese” è il nome pensato per una serie di serate che saranno organizzate l’ultimo venerdì del mese, a partire dal 27 luglio, con l’obiettivo di creare una rete di Pubblici Esercizi pronti ad accogliere il cliente, in particolar modo il turista. Sarà proposto un calice di Valdobbiadene DOCG abbinato ad un assaggio di qualche prelibatezza delle nostre piccole produzioni locali: dai formaggi di malga ai salumi de casada ma non solo.

L’invito è di valutare dei venerdì a tema e con la presenza nei vari locali aderenti di Cantine, PPL (Piccole Produzioni Locali) ed aziende agricole. Al fine di creare un coordinamento tra locali e cercare di consolidare una precisa cadenza dell’evento che dovrà essere di pregio a livello enogastronomico. Il tutto condiviso sia a livello di prezzo che comunicativo. Come risulta dall’allegata brochure dove sono presenti tutti i locali e i produttori con la propria proposta enogastronomica.

L’iniziativa, spiega l’Assessore al Turismo Tommaso Razzolini, ha l’obiettivo sia di consolidare una rete tra pubblici esercizi, dove la collaborazione porterà maggior appetibilità a Piazza Marconi ma anche quella di fare squadra tra locali, cantine e piccole produzioni locali dove sotto l’insegna della qualità dovranno saper proporre ed informare il cliente sui prodotti serviti.

Questa iniziativa si inserisce nel lavoro, portato avanti da tutta l'Amministrazione comunale, volto a mettere in rete tutte le attività commerciali e ricettive del Paese. Rete che sta portando i suoi frutti e che permette al nostro Comune di sfruttare la fama del nostro Valdobbiadene DOCG per promuovere altri prodotti e locali di eccellenza presenti nel nostro territorio, così conclude l'assessore alle attività produttive Pierantonio Geronazzo.