Veneto Banca, dichiarata l'insolvenza: il buco è di 538 milioni

MONTEBELLUNA In data odierna, il Tribunale fallimentare di Treviso ha dichiarato l’insolvenza di Veneto Banca, la cui passività è stata calcolata in 538,6 mln/€. La decisione è senz’altro di una portata molto rilevante.

"La principale conseguenza della decisione assunta oggi dal Tribunale di Treviso -afferma Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino- è quella per cui si aprirà ora un procedimento per bancarotta ai danni degli amministratori dell’istituto. Per i risparmiatori traditi è senz’altro una notizia positiva. Ci auguriamo che tale importante e dirompente decisione possa dare slancio all’azione della politica, cui chiediamo da tempo di assumersi le sue responsabilità e di fare in modo che l’art. 47 della Costituzione (La Repubblica … tutela il risparmio in tutte le sue forme) venga rispettato".