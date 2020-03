Veneto Banca: Corte d'appello respinge il ricorso di Trinca contro le sanzioni Consob

La Corte d'Appello di Venezia ha respinto il ricorso dell'ex presidente di Veneto Banca Flavio Trinca contro la delibera con cui la Consob lo aveva condannato ad una sanzione di 100 mila euro per la vendita di azioni in contropartita diretta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la Consob la ex popolare avrebbe sollecitato i clienti ad acquistare e sottoscrivere i titoli azioni facendo figurare le operazioni come effettuate dietro ad iniziativa dei clienti, quando in realtà erano invece operazioni di vendita e sottoscrizione proposte e concluse su base sistematica e secondo modalità standardizzate nei confronti della generalità dei clienti della banca, a cui è stata rivolta l'iniziativa finalizzata all'allargamento della base sociale condotta in assenza di prospetto informativo. A Trinca e agli altri dirigenti viene contestato di aver condiviso e approvato l'offerta di vendita con modalità che vengono definite promozionali e sollecitatorie anche attraverso il rilascio, di volta in volta, dell'autorizzazione alle operazioni di vendita delle azioni in contropartita diretta con i clienti.