Maltempo in Veneto, un milione di euro donati dalla gente sul conto della Regione

Sfiora già il milione di euro la cifra raccolta dal conto corrente attivato dalla Regione per raccogliere fondi da destinare all’aiuto alle popolazioni venete colpite dalla drammatica ondata di maltempo di fine ottobre, e alla ricostruzione dei tanti territori più gravemente danneggiati. «Oggi – dice il Presidente Luca Zaia – abbiamo fatto il primo punto dell’andamento dei versamenti e devo dire che tanta generosità da parte delle persone e delle aziende che hanno sottoscritto è commovente. A tutto lunedì scorso erano stati raccolti esattamente 955.485, 51 euro, attraverso 8.418 versamenti. In così pochi giorni, stante che la raccolta è iniziata il 5 novembre, si tratta di un altro gran bel record dei Veneti, che ringrazio tutti, uno per uno».

«Sono certo che non è finita qui – aggiunge Zaia – e che molti altri aggiungeranno il loro mattone, piccolo o grande, nei prossimi giorni. A chi ha già versato e a chi lo farà garantisco che ogni euro sarà utilizzato con il criterio del buon padre di famiglia e andrà a persone e territori che hanno sofferto e stanno soffrendo. Ne rispondo personalmente». Zaia tiene in particolar modo a sottolineare che «ci sono tantissimi versamenti da 5, 7 10 euro: il simbolo di una bella gara di solidarietà di popolo, nella quale ognuno ha messo quel che poteva e tutti, quindi, hanno dato il massimo».

«A favore delle popolazioni colpite dal maltempo di due settimane fa si sta manifestando una solidarietà meravigliosa, da parte di privati ma anche delle nostre aziende. Ringrazio il Gruppo Fassa Bortolo e il ‘patron’ Paolo Fassa per un gesto importantissimo di vicinanza verso chi in questo momento sta cercando di far tornare alla normalità con fatica e passione una terra devastata». Lo dice il Presidente della Regione Luca Zaia, che ha ricevuto oggi dalle mani di Paolo Fassa un assegno da 15mila euro che viene versato nel conto corrente istituito dalla Regione del Veneto per le vittime del maltempo. «Esprimo a questa azienda, e a tutti coloro che ci stanno aiutando secondo le loro possibilità, la gratitudine mia e di tutti i veneti – aggiunge Zaia - anche in questa occasione, semmai ci fosse stato bisogno di ribadirlo, stiamo dimostrando di essere un grande popolo. Con l’aiuto di tutti, i territori in ginocchio si stanno orgogliosamente rialzando».