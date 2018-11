Torna in scena il Veneto misterioso

Prosegue con successo “Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagneranno i visitatori tra piazze, abbazie, montagne, coste, laghi ma anche in laguna e nei borghi antichi, senza tralasciare i marmi sontuosi delle città d’arte di tutto il Veneto. E da oggi, con Ognissanti, si apre una settimana particolare, in cui si terranno tanti appuntamenti speciali che avranno come scenari i luoghi più affascinanti e misteriosi. E con la decima edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero” anche il pubblico potrà essere protagonista dell'evento, semplicemente scattando una foto! Tutte le immagini realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto alla 7^ edizione. Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della decima edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero

Treviso - questi tutti gli eventi dei prossimi giorni:

giovedì 1 novembre, CONEGLIANO – Villa Gera Sinopoli: L'eterna notte di Villa Gera visita guidata animata

sabato 3 novembre, MORGANO – Piazza Indipendenza: Misteri del Sile rappresentazione teatrale itinerante

domenica 4 novembre, ASOLO – Loggia della Ragione: Asolo mistica percorso guidato alla scoperta delle simbologie nascoste

domenica 4 novembre (in caso di maltempo domenica 18 novembre), FREGONA – Loc. Sonego, Monte Castello, Piai: Il cammino di verde itinerari guidati, letture animate, degustazione di prodotti tipici

venerdì 9 novembre, PORTOBUFFOLE' – Casa Gaia: La sposa cadavere visita guidata animata

sabato 10 novembre, CONEGLIANO – vie del centro: Conegliano misteriosa itinerari guidati

domenica 11 novembre, PORTOBUFFOLÈ – Sala Fontego: Il mistero della Portobuffolè Sotterranea conferenza, itinerario guidato sotterraneo, degustazione

domenica 11 novembre, CASALE SUL SILE – Fiume Sile: Sile, un fiume di misteri tour in motonave, letture, degustazione

domenica 11 novembre, QUINTO DI TREVISO – Oasi di Cervara, Località S.Cristina: Il misterioso mostro che nessuno ha visto mai… cantastorie, musica, spettacolo itinerante, degustazioni