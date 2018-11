Maltempo, Zaia: «Dal Governo ci aspettiamo un grande aiuto»

«Dal Governo ci aspettiamo un grande aiuto. Come è stato anticipato dalle dichiarazioni: un'ordinanza di stato d'emergenza con le risorse e un commissario». Lo ha detto Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, a 24Mattino su Radio 24. «Le piste - ha spiegato Zaia - saranno aperte l'8 dicembre, per la stagione sciistica». E il Governatore della Regione Veneto ha spiegato che è «Necessaria assicurazione nazionale sui disastri ambientali. Dobbiamo mettere in piedi una polizza catastrofale per i cittadini. Io ci ho provato nel 2010 in Veneto, ma gli esperti che ho consultato mi dicono che 5 milioni di abitanti son pochi e non fanno massa critica, mentre 60 milioni la fanno. Dobbiamo fare una polizza che sia vantaggiosissima che dia copertura, magari con delle franchigie importanti ai cittadini. Quando arrivano i danni non possiamo pensare che ci sia sempre il pubblico che arriva. Ci vuole un'assicurazione». Quindi Zaia è tornato sul tema dell'autonomia che ha detto: «Autonomia del Veneto? 5stelle e Lega hanno sostenuto il referendum per il sì. 5stelle e Lega hanno scritto nel contratto di Governo che si deve dare autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. E 5stelle e Lega hanno confermato l'autonomia».