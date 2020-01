Domenica mattina sospesa circolazione dei treni tra Mestre e Santa Lucia

Disinnesco e rimozione di un residuato bellico rinvenuto nel Comune di Venezia. Per consentire le operazioni degli artificieri, domenica 2 febbraio, su ordinanza del Prefetto di Venezia, dalle 7.30 alle 12.30 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. Previste modifiche al programma di circolazione dei treni con variazioni o limitazioni di percorso. In particolare i treni della lunga percorrenza termineranno o inizieranno la corsa nella stazione di Venezia Mestre.

Analogo provvedimento sarà adottato per i treni regionali a eccezione di:

Ø due treni regionali provenienti da Bologna con termine corsa a Padova

Ø due treni regionali provenienti da Verona con termine corsa a Padova

Ø una coppia di treni relazione Sacile - Venezia con termine e origine corsa a Treviso.

Non sarà possibile effettuare servizi sostitutivi con bus nella tratta Venezia Mestre-Venezia Santa Lucia per il concomitante blocco del traffico stradale. L’orario per il termine delle attività potrà variare in base all’effettivo completamento dell’intervento.