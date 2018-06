Il turismo arriva in via Cadorna: da luglio apriranno ben 24 nuovi alloggi b&b

TREVISO In origine dovevano essere solamente 11 gli alloggi destinati ai turisti all'interno della palazzina di via Cadorna che oggi ospita anche il negozio NaturaSì, ma in corso d'opera il 'business plan' è cambiato e si è deciso di optare per ben 24 residenze b&b. Come difatti riporta "la Tribuna", entro la fine di giugno termineranno i lavori di riqualificazione dell'area iniziati lo scorso anno dalle società Carron e Carinatese, giusto in tempo per permettere l'apertura estiva delle stanze, divise in due settori distinti del palazzo e che verranno gestite da altrettante società concorrenti: la trevigiana H-Fast e la padovana Myplace. Negli spazi invece non dedicati al turismo sono state realizzate diverse residenze di pregio che porteranno quindi l'intera area ad un rilancio immobiliare.