Cantieri, divieti e rimozioni: la mappa della viabilità provvisoria in Città

TREVISO Per sistemazione del porfido di Piazza Duomo (area intersezione con Viale Cesare Battisti) partirà dalle 7 di lunedì 6 agosto la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Riccati. L'accesso ai frontisti è consentito a doppio senso di circolazione da Via Canova. E' stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi in via Riccati in prossimità dell’intersezione con Borgo Cavour al fine di consentire e rendere agevole l’accesso dei veicoli autorizzati. Sarà garantito ad ogni modo l’accesso pedonale in condizioni di sicurezza a tutte le attività commerciali, ricettive e direzionali presenti lungo via Riccati.

Non solo via Riccati. Sono previsti anche altri provvedimenti temporanei di viabilità per il tempo necessario alle asfaltature di via Fratelli Bandiera (tratto dal sottopasso cavalcavia stazione al semaforo di via Reggimento italia Libera), Via Ottavi e Strada Feltrina. Altro provvedimento è reso necessario in via Rota per la realizzazione del percorso di messa in sicurezza casa-scuola. Infine ad essere interessata da lavori per la realizzazione del marciapiede sarà la strada Noalese (fronte Chiesa San Giuseppe).