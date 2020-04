Viaggi sospesi, il caos dei rimborsi: ecco come fare

Sotto il cielo dei rimborsi di chi ha pagato le vacanze,e si è visto cancellato il viaggio dal proprio tour operator per il Covid 19 regna il coas. «Nel Dpcm che è stato approvato - spiega Claudia De Marco di Federconsumatori Treviso - esistono due previsioni: la prima nel caso sia l'agenzia turistica o il vettore, nel caso di trasferimenti arei, ad avere disdettato mentre il secondo riguarda il caso di cancellazione da parte dell'utente. In quest'ultima fattispecie bisogna andare a vedere cosa prevede il contratto mentre nella prima scattano i rimborsi, oppure la fornitura di un voucher di pari importo da poter utilizzare entri 12 mesi. In questi settimane abbiamo visto sempre più tour operator optare per il buono di spesa ma questo non mette al riparo da brutte sorprese».

Il motivo è presto detto. «In caso di voucher - spiegano alla Federconsumatori - nulla mette il consumatore al riparo dei rischi di fallimento dell'operatore turistico o della struttura ricettiva scelta causa dei problemi a cui queste attività stanno andando incontro. Nel caso in cui sia l'agenzia di viaggio, o l'hotel o il bed and breakfast, a chiudere comincerà la via crucis del rimborso e tutti sappiamo quanto sia difficile ottenerli perché il consumatore è in genere l'ultimo della lista di creditori».

Ancora più complesso, se possibile, il discorso riguardante i viaggi studio che sono stati cancellati. «Anche in questo caso - dice la De Marco - le scuole si sono attrezzate con voucher, anche se va detto che alcuni istituti hanno riprogrammato i viaggi per settembre quando neppure le frequenza obbligatoria può essere assicurata. Va detto che molti sono coperti da una polizza specifica in caso di annullamento, che dovrebbe coprire le spese sostenute dalle famiglie».