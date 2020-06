La proposta per aiutare il commercio: «Limitare lo smart working»

«Limitare lo smart working per riportare la gente in città». Lo ha detto il vicensindaco di Treviso Andrea De Checchi, a margine della presentazione di TrevisoNow, la piattaforma per il local market place, che continua la sua serie di presentazioni ai commercianti trevigiani. Oggi a Ca' Sugana il nuovo incontro con gli operatori: il 1 luglio la data di partenza di questa modalità di e-commerce che punta a far crescere a due cifre il fatturato online degli operatori trevigiani.

«Il punto centrale - ha spiegato l vice Sindaco di Treviso - è infatti non dimenticarci che la tradizione resta il nostro vero cavallo di battaglia. E' quello che paga gli affitti e gli stipendi, dobbiamo rendere il commercio nei nostri centri storici il più accessibile possibile. In questo senso, pur rendendomi conto dei andare contro corrente, dico che si dovrebbe limitare lo smart working. Solo riportando la gente a vivere la città si potrà dare ai nostri commercianti la prospettiva di uscire con certezze da questa fase molto complicata. Ovviamente l'avvio di esperimenti di e-commerce può aiutare, anzi deve essere una strada necessaria per differenziare le attività».

«Durante la crisi .- ha detto il presidente di Ascom-Confcommercio Federico Capraro - abbiamo imparato due cose: che la gente faceva la spesa nel negozio sotto casa e che gran parte degli acquisti registrati in questo periodo sono avvenuti nel web. Questa è una modalità che mette d'accordo la due cose, con la creazione di punti consegna che sono essi stessi delle attività commerciali. Questo invoglierà chi si reca ritirare lo shopping dentro ai negozi e produrrà degli effetti positivi anche per il commercio tradizionale».

