Coronavirus, Il Canal spiega come usare le mascherine della Regione

«Cari followers non sono un medico ma un #monaimportante che ha cercato di informarsi attraverso i siti più affidabili con l’umilissimo (ma delicatissimo) intento di provare a dirvi come si usano le mascherine».

A parlare è Il Canal, celebre personaggio del mondo social che ha realizzato un breve ma importante video tutorial con l'elenco delle regole da utilizzare per indossare nel modo giusto le mascherine. Indicazioni che valgono per ogni tipo di mascherina e da tenere in grande considerazione. «Vi ricordo che quella che vedete nel video non va ovviamente a togliere nessuna mascherina al personale medico e non è costata a noi contribuenti perché offerta gratuitamente da un imprenditore che ha voluto provare a mettere a disposizione i suoi strumenti» scrive Il Canal sulla sua pagina Facebook. I Comuni del Veneto in queste ore stanno provvedendo alla consegna. All’inizio dell’emergenza fonti ufficiali hanno dichiarato che la mascherina si usa solo se si sospetta di essere contagiati o se si assistono persone contagiate ma ora c’è un cambio di rotta che sostanzialmente dice: «se la avete, usatela, male non fa perché tanti di noi potrebbero essere asintomatici».