Il video-interprete in lingua dei segni arriva anche al Comune di Spresiano

Con l’arrivo del video-interprete presso gli uffici comunali, il Comune di Spresiano si scopre sempre più attento alle necessità dei cittadini con esigenze speciali. "VEASYT Live!" è il servizio di video-interpretariato in lingua dei segni, disponibile tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18, che permette ai collaboratori del Comune di interagire più facilmente con i cittadini sordi che si recano in Municipio per informazioni, documenti, richieste o altro. Quando la persona sorda accede ad un ufficio o sportello del Comune, tutti gli operatori possono essere supportati nella comunicazione da un interprete professionista di lingua dei segni italiana (LIS) in videochiamata direttamente da tablet, smartphone o computer. In maniera istantanea, semplicemente cliccando un pulsante, con un tempo di attesa al massimo di 30 secondi.

In un Paese, l’Italia, che si colloca all’ultimo posto in Europa a non aver ancora riconosciuto la lingua dei segni e a regolamentarne l’uso in ambito pubblico, quest’iniziativa del Comune di Spresiano porta con sé un valore ancora maggiore. La testimonianza della vicinanza e attenzione che anche le realtà locali rivolgono ai propri cittadini. Inoltre, il servizio di video-interpretariato mette a disposizione degli operatori del Comune anche interpreti di lingue vocali (inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese), per comunicare con cittadini di lingua straniera in modo semplice e professionale. Una soluzione innovativa per garantire un dialogo efficace tra tutti gli operatori del Comune, in un mondo sempre più globale. I cittadini che volessero avere informazioni sul servizio, potranno recarsi presso il Municipio di Spresiano oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.spresiano.tv.it, o inviare un video in LIS al 392 9633074.

Altre realtà comunali che in Veneto hanno deciso di garantire il servizio di video-interpretariato VEASYT Live! sono il Comune di Treviso, il Comune di Padova, il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Mira (Ve).In ambito socio-sanitario, il servizio è operativo pressso AULSS 3 Serenissima, AULSS 4 Veneto Orientale, AULSS 6 Euganea e presto molte altre in Regione Veneto. Altri enti pubblici e aziende socio-sanitarie da tutta Italia hanno già scelto il servizio per comunicare in LIS e in lingue vocali.