Al centro rifiuti arrivano le videocamere: lotta agli eco-vandali

Il centro di raccolta rifiuti di via Cal Morta sarà videosorvegliato per combattere furti e vandalismi. L'amministrazione e gli uffici comunali hanno dato il via libera all'affidamento alla ditta Eurotel di Paese (Treviso) dell'impianto per la videosorveglianza del centro comunale di raccolta differenziata (Card) di via Cal Morta, adiacente la Strada provinciale 34, per una spesa che sfiora i 10.000 euro iva inclusa.

Già nell'ottobre 2018 il Comune di Sernaglia della Battaglia aveva chiesto alla Regione Veneto un finanziamento, nell'àmbito di un apposito bando, per installare telecamere a servizio del Card. Il Comune è stato ammesso al finanziamento regionale a gennaio. A marzo è arrivata in municipio la nota del presidente di Savno, società operativa controllata dal Consiglio di bacino Sinistra Piave, che si è impegnata a erogare un contributo di 5.000 euro per coprire la parte non finanziata dalla Regione Veneto per il nuovo impianto di videosorveglianza al Card sernagliese, che arriverà così a costo “zero” per l'amministrazione comunale.

“Ringraziamo Regione e Savno per avere contribuito alla realizzazione dell'impianto che renderà più sicuro il Card di via Cal Morta – afferma il sindaco Mirco Villanova – nel nostro territorio sono purtroppo frequenti i casi di intrusioni e furti di materiali dai centri di raccolta differenziata dei rifiuti, perciò potere contare su un occhio elettronico costantemente acceso a protezione del Card permetterà di prevenire o almeno combattere questi tristi fenomeni”.