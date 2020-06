Motta di Livenza: 25 telecamere per il controllo del territorio

Sicurezza e lotta agli ecovandali: Motta di Livenza porta a 25 il numero di occhi elettronici destinati al controllo capillare del territorio comunale, frazioni comprese.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'investimento stanziato dal Comune è di ben 80mila euro. Triplicate le nove telecamere già presenti in paese. I nuovi dispositivi saranno collegati al comando della Polizia locale tramite un'antenna posizionata sul campanile del Duomo di San Nicolò. L'approvazione del progetto è arrivata venerdì scorso, 29 maggio, durante la seduta del consiglio comunale. Tutte le videocamere saranno collegate tra loro e controlleranno anche le frazioni di Lorenzaga, Malintrada, San Giovanni e Villanova. In centro città, invece, gli occhi elettronici saranno posizionati sul ponte di Via IV Novembre e nell'area del santuario della Madonna di Motta. Le nuove videocamere non potranno essere utilizzate per fare contravvenzioni. Serviranno solo per sorvegliare il territorio e identificare gli eventuali responsabili di reati come l'abbandono dei rifiuti. Le immagini registrate resteranno in memoria per una settimana prima di venire cancellate.