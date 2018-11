Furti in aumento: a Vidor arrivano i cartelli anti-ladri

"Attenzione! Massima allerta, furti nelle case". E' questo il messaggio scritto a caratteri cubitali, comparso nei giorni scorsi sul tabellone luminoso collocato in piazza Fausto Zadra a Vidor dove, in genere, vengono pubblicate le iniziative e gli avvisi del Comune.

A darne notizia è il sito "Qdpnews" che spiega come l'aumento dei furti in paese nelle ultime ore abbia portato l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Albino Cordiali, a prendere una serie di misure straordinarie per tutelare la cittadinanza. La sera del 24 ottobre, in particolare, i ladri avevano preso di mira diverse abitazioni della zona fuggendo a bordo di un'automobile rubata trovata poche ore dopo dalle forze dell'ordine. Intenzionato a tutelare la sicurezza dei suoi concittadini, il sindaco ha deciso allora di attivare le misure anti-ladri prima con i messaggi luminosi nelle vie e piazze del paese e successivamente con l'annuncio dell'installazione di cinque nuove videocamere per la lettura targhe, di cui tre saranno attive entro la fine dell'anno. Un segnale importante da parte del Comune che spera così di poter allontanare i malviventi dal paese il prima possibile.