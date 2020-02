Ponte di Vidor, emendamento nel Milleproroghe per finanziare il progetto

«Dopo il progetto preliminare per il nuovo collegamento viario di attraversamento del fiume Piave, elaborato da Veneto Strade e finanziato dalla Regione del Veneto, era necessario trovare i fondi per la progettazione definitiva e per questo, all'interno del Milleproroghe -annuncia la senatrice trevigiana della Lega Sonia Fregolent- ho presentato un emendamento affinché vengano destinati fondi necessari per la stessa e per far fronte così a una problematica che coinvolge l’intera comunità. Come confermato anche nell'incontro del 7 febbraio scorso, vi è sicuramente la volontà di trovare le risorse per migliorare la qualità della vita dei residenti del comune di Vidor, consapevoli che il ponte insiste su una strada provinciale e che la Provincia di Treviso non ha le risorse sufficienti».

«Insieme alle istituzioni locali e della Regione Veneto -continua l'esponente del Carroccio- l’obiettivo è quello di dare una risposta non solo al comune di Vidor e al Quartier del Piave, ma all'intero territorio trevigiano e veneto se si considera che quasi 24 mila veicoli transitano non solo sul ponte ma anche nel centro abitato con conseguenti ripercussioni sulla quotidianità della cittadinanza. Nei numerosi incontri ed ai tavoli di lavoro la Lega si è sempre interessata e dimostrata parte attiva come evidenzia il progetto preliminare predisposto grazie all'interessamento della Regione Veneto, e come dimostra in ultimo l’emendamento da me presentato che prevede che venga assegnato 1 milione di euro per l’anno 2020 per la realizzazione del progetto definitivo per la ricostruzione del nuovo ponte. Confido che il governo abbia il buonsenso di accogliere la richiesta della Lega, urgente e necessaria per la sicurezza di molti automobilisti e cittadini».