I vigili del fuoco incontrano gli studenti delle scuole trevigiane

TREVISO Giovedi 3 e venerdi 4 maggio, nelle sede trevigiana del comando dei vigili del fuoco si sono svolte due giornate informative dedicate ai ragazzi delle scuole della provincia.

I vigili del fuoco, hanno incontrato complessivamente quasi 2500 bambini per parlare di soccorso, sicurezza e legalità. Durante le giornate a loro dedicate, i giovani alunni hanno potuto apprezzare il lavoro dei pompieri, i mezzi a disposizione, la tecnologia e le attrezzature utilizzate. Numerose sono state le organizzazioni che si sono unite in questo percorso, tra loro c'erano gli uomini del Suem 118, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia stradale, l'associazione di protezione civile dei cinofili "La Marca", la Croce bianca, la Croce rossa, le polizie locali di diversi Comuni, il 51° Stormo dell’Aeronautica Militare e il Multinational Cimic Group di Motta di Livenza.

Gli incontri continueranno nelle giornate di martedi 8 maggio a Ponte di Piave, giovedì 10 maggio a Montebelluna e martedi 15 maggio a Conegliano, visto il successo riscosso dall'iniziativa trevigiana, confermato dalle parole di una maestra che ha raccontato con queste parole l'incontro tra scuole e pompieri: "Entusiasmante la giornata organizzata presso la caserma dei vigili del fuoco di Treviso. I bambini sono stati impressionati dal decollo dell'elicottero Drago e dal vigile del fuoco che con destrezza vi si è arrampicato a bordo. Hanno temuto una doccia fuori programma quando è arrivato col suo potente getto d'acqua Dragone, il mezzo in servizio presso l'aeroporto di Treviso. Tutti a bocca aperta durante le operazioni di spegnimento di una bombola in fiamme e grande suspense per la scalata senza appoggio degli uomini del Corpo nazionale. Sicuramente questa esperienza rimarrà impressa nella memoria degli studenti e di molti altri bambini che da oggi sognano già di poter diventare un giorno dei pompieri altrettanto bravi".