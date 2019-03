Vigneti vicino alle scuole e agli ospedali: il no arriva anche dal Governatore Luca Zaia

Dalla Fiera di Godega di Sant'Urbano arrivano parole dure del Governatore Zaia contro la piantumazione di nuovi vigneti nelle zone sensibili della Marca: "Il prosecco oggi è un valore per il territorio, son 540 milioni di bottiglie, è il vino a denominazione che fa la più grande produzione al mondo, supera lo champagne, cresce ancora anche a doppia cifra in giro per il mondo, è un vino facile, è un vino che se voi immaginate di avere la bacchetta magica e far sparire tutto ciò che è prosecco dal nostro territorio ci sarebbe desolazione soprattutto in agricoltura; in agricoltura quei due soldi che si fanno, si fanno con il vigneto oggi, oltre a tutto l’indotto".

"Se quelli del prosecco fossero 'quattro sfigati' che non guadagnano soldi nessuno si preoccuperebbe di loro continua Zaia - In Veneto abbiamo 52 denominazioni di vini ma sembra che il prosecco sia la causa di tutti i mali. Ho l’impressione che un po’ di odio sociale di sia: siccome il mio vicino di casa sta facendo fortuna bisogna cominciare a 'bombardare'. Chi fa prosecco ha una responsabilità pubblica, civica, che è quello di rispettare l’ambiente, il territorio e dare il buon esempio anche per quelli che non fanno bene, a loro deve essere riconosciuto questo ruolo, di indicare la via, e quindi di pensare a un agricoltura sempre più sostenibile. Ai cittadini di capire che non è che se il povero del paese diventa ricco allora quello è uno che ha rubato, molto probabilmente è uno che si è dato da fare, nessuno si ricorda dei contadini quando si spaccavano la schiena e non guadagnavano soldi, andate a vedere sulle colline le condizioni in cui lavorano questi agricoltori, ci vuole anche un po’ di rispetto per chi lavora. Ai produttori chiediamo un altro impegno: non piantate glera perché altrimenti vi rimane sulle piante. Evitate di far progetti di nuovi vigneti vicino alle case, vicino alle scuole, vicino agli asili, vicino agli ospedali perché andate a farvi male, è inutile poi che vi lamentiate perché nasce il comitato. Bisogna trovare una soluzione di equilibrio".