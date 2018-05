Viabilità: vignetta unica per Pedemontana, Passante e A27

TREVISO Pedemontana, Passante e A27 vanno visti come un unico sistema viario, per il quale va pensato un abbonamento o la “vignetta”. A proporlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Simone Scarabel che, nelle scorse ore, ha sottolineato come, a suo dire, l'anello composto dalle tre arterie possa assorbire anche gran parte del traffico locale e dei pendolari: “Il traffico è un problema enorme per gran parte della regione – spiega il consigliere – e oggi la crisi, unita alle nuove tecnologie a disposizione di chi si mette al volante, porta i viaggiatori a cercare di evitare il più possibile i pedaggi”.

In questo modo si riversa sulla viabilità minore un traffico del tutto anomalo. “Con il completamento della Pedemontana ci sarà il colpo di grazia – avverte Scarabel - perché la nuova arteria non sarà dotata della viabilità complementare che dovrebbe aiutare a snellire il traffico locale”. “Per questo motivo, innestando la proposta sulla liberalizzazione dell'A27 – sottolinea l'esponente del Movimento 5 Stelle – possiamo pensare a una forma di abbonamento o vignetta che sia valida sia per la Pedemontana che per il Passante, e per l'A27”. “Così questo anello dovrebbe assorbire gran parte del traffico locale andando a sgonfiare la viabilità locale – ribadisce Scarabel - con benefici alla qualità dell'aria, alle tasche dei veneti e alla sicurezza stradale. Questa proposta va anche nel senso della maggiore autonomia e potrebbe garantire alla SPV i flussi per evitare, oltre ai danni causati all'ambiente e al paesaggio per la sua costruzione, anche il dissesto economico dovuto ai 39 anni di canone di disponibilità che alla fine costerà ai veneti altri 12 miliardi”. “Come Movimento 5 stelle porteremo questo tema in Regione – annuncia Scarabel – e faremo in modo che venga preso in carico anche dal nuovo Governo, assieme a molte altre tematiche, per essere applicato anche in altre regioni”.