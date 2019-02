Vedelago: consiglio comunale straordinario dedicato a Villa Emo

L’amministrazione comunale di Vedelago ha indetto per lunedì prossimo, 11 febbraio alle ore 18.30, un consiglio straordinario monotematico sulla questione Villa Emo.

Una convocazione che arriva dopo l’annuncio di queste ultime settimane secondo cui Bcc Credito Trevigiano, attuale proprietaria dell’immobile di Fanzolo di Vedelago, sarebbe in procinto di vendere la villa palladiana ad un acquirente privato che ha avanzato un’offerta economica interessante. Trattandosi di un immobile di valore unico ed inestimabile, punto di riferimento per l’intera comunità vedelaghese che, assieme ad un pubblico nazionale ed internazionale, negli anni ne ha potuto fruire anche grazie alla collaborazione proficua tra amministrazione e Fondazione, l’amministrazione comunale, che fin da subito si è attivata su più fronti per valutare le possibili alternative per tutelare il bene, ha deciso di convocare un consiglio comunale straordinario per approfondire e capire quali potrebbero essere le strade percorribili per salvaguardare Villa Emo.