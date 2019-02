Villa Emo: il Comune incontra gli avvocati del potenziale nuovo proprietario

A conferma di quanto comunicato nei giorni scorsi, il Credito Trevigiano si è fatto promotore dell’organizzazione di un incontro teso a chiarire alcuni elementi relativi alla proposta di acquisto di Villa Emo e alla sua futura fruibilità.

Alla riunione, svoltasi in un clima di positivo confronto, hanno preso parte il presidente del Credito Trevigiano Piero Pignata, il direttore generale Claudio Giacon, i rappresentanti del potenziale acquirente, l’avvocato Piero Reis e il commercialista Alessandro Danesin, oltre al sindaco di Vedelago, Cristina Andretta e al vicesindaco Marco Perin. I contenuti dell’incontro e il programma che il prospettivo acquirente intende realizzare, in accordo con l’amministrazione comunale, verranno presentati nel corso della prossima riunione della Giunta comunale, in programma giovedì 28 febbraio.