Estate piena di eventi al parco di Villa Lattes: la casa museo sarà visitabile anche di sera

ISTRANA Prenderà il via sabato 2 giugno la nuova rassegna di appuntamenti che vivacizzerà il magnifico giardino di Villa Lattes fino a settembre: tra le proposte molta musica, la passione dell’ultimo proprietario privato della dimora, Bruno Lattes, ma anche commedie e burattini, giochi e proposte per i più piccoli.

In occasione delle aperture serali del parco, il museo rimarrà aperto fino alle 21.00 per chi parteciperà successivamente agli spettacoli.

Villa Lattes, ad Istrana, ha ripreso vita come casa museo dei carillon e anche il magnifico parco durante l’estate risuonerà grazie ad un nutrito programma di eventi che esordirà sabato 2 giugno: si tratta di una ventina di proposte, fino al 30 settembre, che spaziano dalla musica al teatro, dai burattini ai giochi alle feste, senza dimenticare il coinvolgimento della dimora sabato 9 settembre nella Giornata del Fondo Ambiente Italiano (Fai) con un’apertura straordinaria e visite guidate con i volontari dell’associazione. In occasione degli appuntamenti serali in calendario il museo sarà visitabile fino alle 21.00. Gli appuntamenti di sabato 2, sabato 9 e sabato 16 giugno alle 21 fanno parte della tradizionale rassegna Istrana in musica a cura della Scuola Musicale di Istrana: si inizierà con “Corazon Latino” e l’Ensemble di arpe Pentacle, per proseguire con “School it” e la Scuola media e Scuola Musicale di Istrana e con “Bands it” e band e cantanti della Scuola Musicale di Istrana (ingresso responsabile). Parentesi teatrale invece per domenica 10 giugno alle 18.00, quando andrà in scena “Arlecchino, Meneghino, bastoni e denari”, spettacolo di burattini della rassegna La Villa dei piccoli – Burattini & carillon a cura della Biblioteca comunale di Istrana e della Compagnia Burattini Aldrighi (ingresso gratuito).

La programmazione di giugno terminerà domenica 17 con il Concerto della London Scottish Regiment, la più famosa banda scozzese di cornamuse e cerimoniere ufficiale della Regina d’Inghilterra, alle 17.00 (ingresso gratuito, biglietto a prezzo agevolato euro 3,00 per il museo). A luglio si aprirà domenica 1 alle 18.00 con lo spettacolo teatrale “Perché gli alberi perdono le foglie” del Gruppo Alcuni, che rientra nella rassegna Paesi Storie e bambini a cura della Biblioteca comunale di Istrana (ingresso gratuito), mentre la sera di sabato 7 il parco ospiterà il Concerto della rassegna Sile Jazz (ingresso gratuito) e domenica 8 alle 18.00 “Il manifesto dei burattini” con il Teatrino dell’Es nell’ambito della rassegna La Villa dei piccoli – Burattini & carillon (ingresso gratuito). Venerdì 13 luglio sarà la volta della Serata Musica Country a cura della Pro Loco di Istrana, mentre sabato 14 alle 21.15 andrà in scena “Ai ferri corti nel parco”, commedia della Compagnia Bretelle lasche inserita nella rassegna Teatro in Villa (a cura della Biblioteca comunale di Istrana e di Satiro Teatro, ingresso a pagamento: biglietto intero euro 8,00, ridotto 6,00). A chiudere il weekend domenica 15 per tutto il giorno si disputerà Giochi in Villa, palio delle contrade promosso dalla Pro Loco di Istrana. Si torna a teatro con la rassegna Teatro in Villa sabato 21 e sabato 28 luglio alle 21.15: le proposte sono “Paradiso 3x2” delle compagnie Eta Beta Teatro e La Gazza Ladra nella prima data e “Il meglio dei Tiratirache” de I Tiratirache nella successiva (ingresso a pagamento: biglietto intero euro 8,00, ridotto 6,00).

Il programma di eventi a Villa Lattes riprenderà quindi domenica 2 settembre alle 18.00 con lo spettacolo di burattini della rassegna La Villa dei piccoli – Burattini & carillon, intitolato “Storie appese a un filo”, della compagnia All’InCirco (ingresso gratuito). La domenica successiva, 9 settembre, la villa e il parco saranno inseriti tra le bellezze della Giornata del Fai: sono previste l’apertura straordinaria della casa museo e la possibilità di compiere visite guidate con I volontari dell’associazione. Si concluderà domenica 30 settembre con la Festa della zucca e della patata americana e la mostra mercato dei prodotti a cura della Pro Loco di Istrana, per ricordare la vocazione agricola e produttiva della villa veneta. Il programma potrebbe subire variazioni e integrazioni, è opportuno verificare il calendario qualche giorno prima dell’evento di proprio interesse. La casa museo Villa Lattes anche nel corso dei mesi estivi sarà visitabile giovedì 9.00 – 13.00, venerdì 15.00 – 19.00, sabato 9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, domenica 9.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00. Fino alle 21.00 nelle giornate in cui sono previsti eventi serali nel parco. All’interno della dimora, ristrutturata secondo i moderni canoni del risparmio energetico e della domotica dal Comune di Istrana, sarà possibile ammirare gli ambienti allestiti con mobili e quadri appartenuti all’ultimo proprietario privato Bruno Lattes e la sua pregiata collezione di carillon ed automi, appartenente ai Musei Civici di Treviso e concessa in comodato alla casa museo di Istrana. Per un maggiore approfondimento si potrà usufruire della visita guidata o della app realizzata appositamente per il museo. Per ottenere ulteriori informazioni basterà rivolgersi a: Ufficio Cultura del Comune di Istrana, numero di telefono 0422 831816, oppure scrivere unam mail all'indirizzo scuola@comune.istrana.tv.it o visitare il sito www.museovillalattes.it