Villa Pisani, la banda userà una sala dell’ala ovest: lavori per insonorizzarla

Inizieranno lunedì 3 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria in un’area dell’ala ovest di Villa Pisani. Un’operazione messa a punto dall'amministrazione comunale, grazie ad un accordo con il Comitato civico di Biadene-Pederiva che proprio in quell'area ha la propria sede.

L’intervento, finanziato dal Comune per 10mila euro circa, riguarderà tre locali, uno dei quali verrà insonorizzato così da poter ospitare la banda cittadina che fino a poco tempo fa svolgeva le proprie attività in due stanze nell'interrato del liceo Veronese che ora è oggetto di un intervento di messa a norma sismica che ha comportato lo sgombero di alcune aree, tra cui la stessa sala e reso necessario individuare uno spazio alternativo per permettere alla Banda Città di Montebelluna di poter eseguire le normali attività di prove e lezioni. Oltre all'insonorizzazione, saranno sistemati anche altri due locali, rispettivamente destinati a sala per le lezioni di musica e magazzino. I locali, in particolare quello insonorizzato, sarà utilizzato in condivisione dal Comitato civico di Biadene-Pederiva e dalla Banda cittadina.

Spiega il sindaco, Marzio Favero: «Dopo il sopralluogo avvenuto qualche mese fa per definire la fattibilità dell’intervento, si parte ora con i lavori che, nel giro di qualche settimana, renderanno i tre locali adatti ad ospitare la Banda musicale, costretta a spostarsi con l’avvio dei lavori di adeguamento sismico che stanno interessando il Liceo Veronese dove era prima ospitata. Ringraziamo sia il presidente del comitato civico, Francesco Bolzonello per aver accettato di condividere gli spazi della Villa Pisani, sia la presidente ed il direttore della Banda Luigino Favero, che hanno accolto con favore questa sede alternativa».