"Non bastano le telecamere, servono anche le segnalazioni dei cittadini"

VILLORBA “Risvegliamo la nostra tradizionale attenzione verso la comunità – dice con forza Giacinto Bonan, vice sindaco di Villorba – e riprendiamo a segnalare fatti o atteggiamenti, frequenti nel periodo estivo, che offendono il patrimonio pubblico e la civile convivenza. Oggi possiamo contare su tecnologie che possono far correre in modo tempestivo le informazioni e farle giungere in diverse forme (foto, testo, video) a chi deve poi indagare per attribuire una colpa e/o una sanzione. Più volte le segnalazioni giunte, ad esempio, per il tramite della pagina Facebook del Comune, ci hanno permesso di intervenire con tempestività. Quindi se avete assistito ad un incidente che ha procurato danni alle barriere poste a sicurezza delle piste ciclopedonali, se avete visto qualcuno abbandonare i rifiuti domestici lungo la strada o sui cestini di cortesia, avvisate subito la Polizia Municipale o documentate il fatto e inviatelo alla nostra attenzione. Ogni danno cagionato da sconosciuti al patrimonio pubblico distoglie risorse e ci impoverisce, anche culturalmente”.