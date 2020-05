Villorba città che legge: il maggio dei libri si vive online

«Il Maggio dei Libri 2020 villorbese in questo particolare periodo - dice Eleonora Rosso, assessore alla Cultura - si svolgerà grazie al web. La Biblioteca Comunale continua infatti la propria attività di coinvolgimento e promozione della lettura con iniziative online sia dalla Pagina Facebook del Comune di Villorba (@COMUNEVILLORBA) per gli appassionati frequentatori dei tradizionali incontri ed approfondimenti sulle opere di grandi autori, sia dalla specifica piattaforma per i laboratori dedicati ai più piccoli». Scendendo nel dettaglio della programmazione del Maggio dei Libri villorbese, sulla Pagina Facebook sono programmate le Letture Animate #alle11dilunedì l’11, il 18 e il 25 maggio. Sono dedicate ad un momento di condivisione tra adulti e bambini dai 4 agli 11 anni e sono state realizzate dal gruppo di lettrici Librintesta.

Sempre sulla Pagina Facebook sarà pubblicata martedì 19 e 26 maggio alle ore 16:00 la web series di lettura a puntate, L’omaggio a Luís Sepúlveda a cura di Margherita Stevanato che porterà l’attenzione su “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. I Laboratori Online, a cura di Silvia Cagnatel, saranno tre si svolgeranno dalle ore 16:00 alle 16.45 su specifica piattaforma didattica dedicata ed è necessaria l’iscrizione (per informazioni tel. 04226179870; e - mail: biblioteca@comune.villorba.tv.it). Il primo laboratorio per i bambini dai 4 ai 6 anni, si intitola “Artisti con le mani in pasta” e si svolgerà giovedì 14 maggio; il secondo per la fascia d’età dai 6 agli 8 anni sarà “Il fiume che scorreva al contrario” è in calendario giovedì 21 maggio. L’ultimo laboratorio, sempre per la stessa fascia d’età, sarà “Costruiamo insieme un libro tattile” ed è previsto il 28 maggio.