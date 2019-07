E...state a Villorba: cinema all’aperto e gala dello Swing

Continuano gli appuntamenti con lo spettacolo e la cultura di “E...state a Villorba”. Domani sera alle 21:30 per il “Cinema sotto le stelle”, nell’anfiteatro della scuola media Scarpa di Villorba(in Aula magna in caso di maltempo) sarà proiettato il film d’animazione La canzone del mare. Villorba in Jazz torna invece alle 21:15 di Venerdì 19 luglio nel Parco di Villa Giovannina con il Concerto gala dello Swing. Lo Swing Quintet (Piergiorgio Caverzan, Roberto Beggio, Filippo Tantino, Tim Smethurst, diretto da Luciano Buosi) e la Scuola di ballo Bounce Swing Lovers daranno vita ad .una serata all’insegna dei più famosi brani degli anni a cavallo tra il 1930 e il 1950 di Benny Goodman, Glenn Miller e Duke Ellington. Ingresso libero, in caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palateatro di Fontane. Per Informazioni e prenotazioni: tel. 04226179813/810 | aguizzo@comune.villorba.tv.it