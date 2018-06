Musica, cinema e spettacoli all’aperto: ecco l’estate culturale di Villorba

VILLORBA “Anche quest'anno, grazie anche al prezioso contributi degli imprenditori villorbesi, - ha detto Eleonora Rosso, assessore alla cultura - possiamo arricchire di contenuto culturale gran parte delle serate estive del nostro Comune dal 27 giugno all’8 agosto”. Ad alimentare le serate culturali ci saranno infatti a due rassegne: la prima, “Cinema sotto le stelle” si svolgerà nell'Anfiteatro della Scuola Media "Scarpa" di Villorba (in caso di maltempo nell’aula magna dello stesso istituto) ed è, naturalmente, dedicata ai grandi film.

Sono 7 le proiezioni in calendario, sempre di di mercoledì a partire dalle 21:30, e il 27 giugno sarà il film d’animazione “Pets” ad inaugurare la rassegna. “E…state a Villorba” è l’altra kermesse estiva che prevede spettacoli e musica nel parco di Villa Giovannina a Carità (in caso di maltempo al Palateatro di Fontane). Il 6 luglio la rassegna ospiterà un’iniziativa del Progetto Giovani di Villorba dal titolo “Tutta musica naturale”. Sarà una serata fatta dai giovani per i giovani con un un concerto volto a promuovere i gruppi musicali emergenti del territorio con l’esibizione di cinque band a “chilometro zero” che si alterneranno sul palco con pezzi autografi di pop-punk e rock. Evento eccezionale anche quello del 7 luglio in collaborazione con Il Teatro del Pane (Il cielo è di Tutti) in calendario alle 17:30 negli impianti sportivi di Lancenigo, dove sarà allestito un laboratorio per bambini e ragazzi dove si disegnerà e si creerà insieme una mongolfiera con materiali semplici per poi provare l’emozione di salire a bordo di una vera mongolfiera per un volo vincolato.



“E…state a Villorba” si chiuderà il 7 luglio on un Concerto di musica classica e lirica (Orchestra GAV Giovani Archi Veneti, direttore Lucia Visentin) in memoria del grande regista, attore e scenografo Paolo Trevisi, già assessore alla cultura del Comune di Villorba dal 2002 al 2009. Ecco l’intero calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 27 giugno - PETS - Vita da animali ore 21:30 Animazione, Commedia, Family, USA 2016 (durata 87 minuti) Regia C. Renaud e Y. Cheney, con F. Mandelli, Lillo, L. Chiatti, A. Cattelan

Mercoledì 4 luglio – PERFETTI SCONOSCIUTI, Italia 2016 (durata 97 min.) ore 21:30 Regia. P.Genovese, con K. Smutniak, M. Giallini, V. Mastandrea, A. Foglietta, G. Battiston, A. Rohrwacher

Venerdì 6 luglio – ore 20.00 parco di Villa Giovannina, in caso di maltempo palateatro di Fontane in via cave) TUTTA MUSICA NATURALE

Sabato 7 luglio – ore 17.30 nImpianti sportivi di Lancenigo (Via Franchini) (in caso di maltempo lo spettacolo è posticipato a domenica 8 luglio, stesso orario) IL CIELO E’ DI TUTTI Laboratorio “La mia mongolfiera” e volo vincolato in mongolfiera

Mercoledì 11 LUGLIO – PIUMA ore 21:30 Commedia, Sentimentale, Italia 2016 (durata 98 minuti) Regia R. Johnson, con L. Fedele, Blu Yoshimi, M. Cescon, S. Pierattini

Venerdì 13 luglio – ore 21.15 Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo, Palateatro di via Cave - Fontane) PIERINO E IL LUPO Fiaba musicale di Sergej Prokof'ev

Mercoledì 18 luglio - COCO ore 21:30 Animazione, Fantasy, Musicale, USA 2017 (durata 109 minuti) Regia A. Molina e L. Unkrich con M. Maionchi, V. Lodovini, M. De Angelis, G. Garcia Bernal

Venerdì 20 luglio – ore 21.15 Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo Palateatro di via Cave - Fontane) SOGNO DI MEZZ’ESTATE

Commedia liberamente tratta da “Sogno di una notte di mezz’estate” di W. Shakespeare Dedalofuorioso/Matàz Teatro – Regia di A. Pennacchi

Mercoledì 25 luglio - CASABLANCA ore 21:30 Sentimentale, Drammatico, Bianco e nero, USA 1943 (durata 102 minuti) Regia M. Curtiz, con H. Bogart, I. Bergman, P.Henreid, C. Rains

Venerdì 27 luglio – ore 21.15 Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo Palateatro di via Cave - Fontane) BUON COMPLEANNO PAOLO Concerto di musica classica e lirica in memoria di Paolo Trevisi

Mercoledì 1 agosto – LA FORMA DELL’ACQUA ore 21:30 Drammatico, Fantasy, Sentimentale, USA 2017 (durata 123 minuti) Regia G. del Toro, con S. Hawkins, O. Spencer, M. Shannon

Mercoledì 8 AGOSTO – INTRIGO INTERNAZIONALE ore 21:30 Thriller, Giallo, Spionaggio, USA 1959 (durata 136 minuti) Regia A. Hitchcock, con C. Grant, E.M. Saint, J. Mason, M. Landau.