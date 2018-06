Scuole primarie: cerimonie a Villorba e Fontane

VILLORBA Venerdì 7 giugno si svolgeranno due cerimonie che coinvolgeranno due scuole primarie del Comune. La prima è l’inaugurazione di uno spazio biblioteca prevista a Fontane presso la scuola “Edmondo de Amicis” a partire dalle 10:30. La seconda cerimonia si svolgerà alla “Marco Polo” di Villorba ed è in programma alle ore 11:00. A quell’ora ci sarà infatti la piantumazione di una quercia dedicata all maestre Antonella Guerra e Anna Bardin, che hanno prestato servizio alla Marco Polo di Villorba per oltre 15 anni. “Il ricordo delle maestre, che hanno dedicato buona parte della loro vita professionale agli studenti di questa scuola, - ha detto Francesco Soligo, assessore all’istruzione - è vivo e presente e i loro insegnamenti non sbiadiscono neppure davanti al tempo che passa La piantumazione di una quercia dà fisicità al ricordo perenne che già condividiamo con la comunità”.