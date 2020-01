Villorba, approvato il progetto per la nuova illuminazione pubblica a led

«E’ arrivato al dunque il lungo iter per la la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione che prevede la sostituzione degli attuali impianti che garantiscono la visibilità notturna delle strade e piste ciclo-pedonali di proprietà comunale - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - con nuovi e più efficienti sistemi a led che garantiranno un risparmio di circa il 30% sulla bolletta energetica. Un impegno che si traduce nella sostituzione di 3.700 punti luce, la posa di circa un centinaio di km di nuovi cavi e la riorganizzazione di 100 quadri elettrici. L’importo dei lavori per la realizzazione dell’opera è di 1.821.723,11 euro (comprensivo degli oneri per la sicurezza), mediante lo strumento del project financing è a bilancio nell'elenco annuale 2020 facente parte Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio-2020-2021-2022».