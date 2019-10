Il disagio giovanile e il tema della disabilità

Mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30 presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba, si parlerà con giovani e famiglie della disabilità e di come sconfiggere i luoghi comuni. Testimonial della serata saranno Bernardo Bernardini, triatleta paraolimpico, ed Eddy Bontempo, portiere della squadra di hockey “Treviso Bulls” che hanno saputo, nel tempo, dimostrare come sia possibile abbattere barriere con la fiducia in se stessi e la forza di volontà. L’incontro dal titolo “Parole In-Superabili” è il secondo del ciclo di incontri che affrontano i diversi temi del potenziale disagio giovanile ed è organizzato con la collaborazione dell’Associazione Meno32 e Oltre il Labirinto ONLUS. L’ingresso al ciclo di conferenze è libero. Informazioni: assessorato alle politiche giovanili: 04226179810.

Ecco il calendario completo dei successivi incontri