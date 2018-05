Approvato il progetto per i lavori alla scuola media “G. Scarpa” di Villorba

VILLORBA La Giunta Comunale di Villorba ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado "G. Scarpa" di Villorba, che prevede una spesa di 1.800.000 Euro. Contestualmente la Giunta ha provveduto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, alla variazione di bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020 e alla presentazione della domanda di ammissione al contributo regionale per gli interventi straordinari per l’edilizia scolastica. “Il contributo regionale, anzi la somma di diverse fonti di contributi, sarà indispensabile - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - per poter procedere alla realizzazione dell’intero progetto, ma nel frattempo stiamo comunque dando avvio agli interventi di ordinaria manutenzione. Ho preso questo impegno con i ragazzi durante un sopralluogo avvenuto qualche mese fa: ora andiamo a mantenere fede alla parola data loro”.