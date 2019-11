Piano triennale dei lavori pubblici a Villorba, ecco i principali interventi

Il Consiglio Comunale di Villorba nella seduta del 6 novembre scorso ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario e il Documento Unico di Programmazione con la variazione degli stanziamenti e contestuale aggiornamento dei documenti di programmazione 2019 - 2021 incluso il programma triennale dei lavori pubblici che prevede un investimento complessivo di 8.320.000 euro.

«I principali interventi in corso e in programma fino al 2021- ha sottolineato il sindaco Marco Serena- sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, fossati aiuole ed aree verdi; a Villorba capoluogo i lavori di adeguamento del polo scolastico (1.800.000 euro) e l’integrale rifacimento della palestra (2.900.000 euro); a Fontane i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico della palestra di via Cave (650.000 euro); a Catena la riqualificazione della piazza Pinarello e del centro urbano (500.000 euro) e i lavori di ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola primaria G. Marconi (400.000 euro). Per il 2021, conclude Serena, vorrei segnalare la programmazione della spesa di oltre 700.000 Euro per la manutenzione e l’implementazione della rete di piste ciclabili coerenti con la nostra attenzione verso lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Grazie ad un’attenta amministrazione delle risorse comunali guidata dalla logica del buon padre di famiglia, siamo quindi ora in grado di far fronte a importanti investimenti per il territorio».