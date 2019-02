A Villorba per l'Educazione Civica si va a lezione sui banchi del Consiglio Comunale

È in pieno svolgimento e durerà fino all fine di maggio, il “Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi” condiviso tra l’’Amministrazione villorbese e la direzione scolastica. Il progetto, nell’ambito dell’educazione civica, prevede il coinvolgimento degli alunni che frequentano le classi quinte della Scuola Primaria e delle prime della Scuola Secondaria del territorio. “Gli studenti - spiega Francesco Soligo, assessore al Sociale e all’Istruzione - visiteranno la sede del Comune e siederanno, a turni già concordati con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, sui banchi del Consiglio Comunale. Qui incontreranno alcune delle figure chiave dell’Amministrazione: gli assessori , il segretario comunale e il comandante della Polizia locale. Durante gli incontri gli studenti possono interagire con le varie figure in modo semplice ricevendo immediata risposta sul funzionamento del loro Comune”. “Con questo progetto - continua Francesco Soligo - l’obiettivo è di sottolineare l’importanza dell’educazione civica nella scuola perché crescano cittadini consapevoli non solo dei loro diritti e doveri, ma che conoscano già all’inizio del loro percorso su quali regole si fondi l’organizzazione del loro Comune perché ne possano avere cura. nel prossimo, loro, futuro, magari iniziando proprio dal Consiglio Comunale dei Ragazzi”.