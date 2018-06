Villorba, “città che legge” ospita il libròforo

VILLORBA Il ‘Centro per il libro e la lettura’ del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha da poco più di una settimana pubblicato l’elenco dei 441 Comuni che si possono fregiare della qualifica di ‘Città che legge’ per il biennio 2018-2019 e che sono stati selezionati sulla base di un avviso pubblico lanciato nei mesi scorsi.

L’iniziativa intende favorire un processo di valorizzazione e sostegno del lavoro che le amministrazioni comunali svolgono per favorire la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. I Comuni ammessi sono stat 161 al nord, 116 al centro, 125 al sud e 39 nelle isole. L’inserimento nell’elenco delle ‘Città che leggono’ dà la possibilità ai Comuni di partecipare ai bandi che il Centro per il libro e la lettura diffonderà per premiare meritevoli progetti coerenti con lo scopo dell’iniziativa. “Anche Villorba è città che legge ha detto Eleonora Rosso, assessore alla cultura del Comune - e sono orgogliosa di annunciare che la nostra realtà è stata scelta dal polo “bibliomarca” per ospitare nel territorio il passaggio del Libròforo.

Infatti mercoledì 6 giugno alle ore 21 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovnnina, Carlo Corsini, lettore professionista, anticiperà i contenuti della maratona di lettura “Veneto legge”, che si svolgerà il 28 settembre 2018 su tutto il territorio regionale e il cui tema sarà quest’anno Leggere il paesaggio”. “Veneto Legge” promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai e l’Istituto Regionale Ville Venete, a cui aderisce la biblioteca comunale di Villorba, è una maratona di lettura le cui caratteristiche principali, per raggiungere l’obiettivo della sana diffusione della cultura, sono: il rivolgersi a tutta la collettività, dai bambini agli anziani, stimolare la fantasia della comunità per organizzare gli incontri per la lettura in qualsiasi luogo possibile (biblioteche, librerie. scuole, case private, piazze).