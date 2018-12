Tina Modotti a Villorba, la mostra rimarrà aperta sino al 9 dicembre

La mostra “Tina Modotti: Fotografa e Rivoluzionaria” allestita a Carità di Villorba presso la sala principale della Barchessa di Villa Giovannina rimarrà aperta al pubblico sino al 9 dicembre prossimo. «Non era prevista la proroga - dice Eleonora Rosso, assessore alla Cultura - perché avevamo già diverse attività in programma in Barchessa, non ultima l’inaugurazione della biblioteca prevista per il 15 dicembre prossimo. Ma visto il successo (oltre 2.300 persone in 24 giorni di apertura) e le numerose richieste di poter visitare la retrospettiva di 80 fotografie curata da Reinhard Schultz in collaborazione con Mandargor.Art (Maria Frosi), pervenute da appassionati di altre Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Friuli e Lombardia) attraverso i social, in particolare dalla pagina Facebook del Comune, abbiamo deciso di dedicare ancora del tempo al mondo della fotografia e a questa bellissima storia di una donna intraprendente e dal sorprendente coraggio». La mostra si può visitare: martedì - venerdì: dalle 16:00 alle 20:00; sabato - domenica: dalle 10:00 alle 20:00; lunedì, chiuso.