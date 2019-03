Un nuovo murales nella sede del Progetto Giovani di Villorba

Il consiglio comunale dei ragazzi di Villorba dopo un incontro formativo con l’artista argentina Aldana Ferreyra, apprezzata professionista dell’arte dei murales, ha tradotto l’esperienza relazionale in un concorso d'arte aperto a tutti gli studenti e studentesse delle scuole elementari e medie di Villorba. Oggetto del concorso era la realizzazione di un disegno che sapesse rappresentare un "luogo emozionale", cioè un luogo/panorama in grado di trasmettere emozioni. Gli studenti, in due settimane, hanno prodotto ed inviato 70 disegni alla giuria. «Tra questi - sottolinea Francesco Soligo, assessore al sociale - ne sono stati scelti 6 , per un totale di 9 vincitori (uno è stato realizzato a quattro mani), che verranno riprodotti , “mescolandoli”, (quasi un patchwork), in un unico soggetto che verrà rappresentato sul muro che guarda l’area emozionale dello skatepark, all’interno della sede del Progetto Giovani dia via della Libertà a Carità di Villorba». L’attività artistica dei ragazzi per la realizzazione del murales dei ragazzi comincerà alle ore 10 di sabato 23 marzo e si concluderà intorno alle ore18:00.