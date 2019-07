Nonni vigile: occhi esperti per vigilare il parco di villa Giovannina a Villorba

Lunedì 8 luglio scorso due nonni vigile hanno dato il via ad un nuovo servizio di sorveglianza del parco di villa Giovannina e dell’area ex Montfort che, alternandosi, garantiranno tra le 19:30 e le 22:30 sino all’8 settembre prossimo. «Sono due nonni vigile esperti da diversi anni impegnati nella sorveglianza dell’uscita degli alunni delle scuole primarie e medie - ha detto Francesco Soligo, assessore al sociale - ,sono riconoscibili perché indossano il classico giubbino ad alta visibilità e sono in collegamento con il Comando della Polizia Locale, pronto ad intervenire in caso di necessità».

«Il ruolo dei nonni vigile è importante - continua Soligo - e per garantire una loro costante presenza, l’Amministrazione Comunale ha indetto da pochi giorni un avviso di selezione (le domande vanno presentate entro il 31 luglio prossimo presso lo Sportello unico di villa Giovannina) di anziani pensionati tra i 60 e 70 anni e residenti a Villorba, per l’impiego in sorveglianza attraversamenti, assistenza scuolabus scuola dell’infanzia, sorveglianza parchi ed edifici, gestione apertura servizio la sede presso la scuola media Scarpa della Biblioteca di Villorba».