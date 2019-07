Villorba: piste ciclopedonali, quasi terminata la manutenzione

L’Amministrazione Comunale di Villorba sta portando a termine i lavori programmati per la manutenzione dei percorsi naturalistici e ciclopedonali del territorio. In particolare nel tratto lungo il canale Piavesella, da Via Cave a via Piavesella (nella foto), è stata rifatta la pavimentazione, posando un conglomerato a base di inerti di porfido, mentre i lavori sulla più lunga pista lungo Via Trieste, dove è presente anche un nuovo spazio per la sosta di chi transita sulla ciclopedonale, saranno completati nei prossimi giorni.