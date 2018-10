Avis di Villorba e Povegliano: ecco la giornata dell'idoneità

Le Avis comunali di Povegliano e di Villorba organizzeranno presso il distretto sanitario di Villorba una mattinata dedicata solo per coloro che vorranno diventare donatori di sangue. Sabato 27 ottobre dalle 8 alle 10.30 sarà infatti possibile effettuare il primo passo per diventare idoneo alla donazione di sangue. Infatti l’iter prevede che prima di tutto ci sia una visita accurata del medico e gli esami del sangue per garantire all’ammalato un dono sicuro. Come ricordano i presidenti di entrambe le sezioni, Borsato e Rottari, la donazione è un gesto nobile verso chi ha bisogno ed il sangue stesso è un farmaco salvavita non riproducibile in laboratorio. Un altro aspetto da non sottovalutare è il normale riciclo naturale dei donatori. L’invito è esteso anche a tutti i residenti dei comuni e chi volesse prenotarsi o ricevere maggiori informazioni può contattare i numeri 324/6922770 oppure 349/4094800 anche tramite whatsapp.