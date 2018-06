Villorba, da settembre 2019 le primarie di Venturali trasferite a Catena

VILLORBA Durante un’affollata assemblea pubblica che si è svolta giovedì 22 giugno presso l’Aula Magna della scuola media Scarpa è stata confermata la chiusura nel giugno 2019 del plesso scolastico delle primarie di Venturali. “Per l’amministrazione comunale - ha confermato Marco Serena, sindaco di Villorba - la scuola e le relative strutture, l’istruzione e la crescita dei ragazzi sono fondamentali per il futuro della comunità. Desidero ancora una volta ricordare, infatti, che 800 mila Euro della spesa corrente del Comune, tra vincolata (che potremmo definire il “minuto mantenimento”) e libera (piano di trasporto, piano di offerta formativa, attività extracurriculari, etc), è destinata alla scuola. Al tempo stesso - ha continuato Marco Serena - desidero rimarcare che l’amministrazione comunale deve tenere conto dei cambiamenti in corso nella società e nelle famiglie, proprio per amministrare al meglio le risorse, umane ed economiche, del nostro Comune. Quindi, a fronte di ufficiali indicatori statistici, nel caso specifico in relazione al calo demografico, che sono alla base di ogni riflessione per attuare una programmazione attenta e in linea con un’efficace gestione delle risorse che negli anni si sono ridotte in modo consistente, si è decisa la chiusura del plesso di Venturali che, tra l’altro, era stata già prevista dal 2014”. Emanuela Pol, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Povegliano e Villorba ha poi annunciato che nel settembre 2019 l’intero plesso sarà trasferito nella scuola di Catena di Villorba e Francesco Soligo, assessore all’Istruzione, ha confermato che sarà garantito il servizio di trasporto scolastico per le primarie da Venturali a Catena.