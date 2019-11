Non ha i soldi per poter giocare a rugby, la banca paga l'iscrizione

Si è concretizzata una originale collaborazione tra il Villorba Rugby e Volksbank. La filiale di Spresiano che, per l'occasione, ha festeggiato i suoi 10 anni dalla apertura, ha infatti consegnato, per mano del suo direttore Riccardo Milanese, un assegno alla società gialloblu (rappresentata dai Consiglieri Bazzicchetto, Piccolo e Prandi e - in rappresentanza degli atleti - da Martina Dall'Antonia della scudettata ArredissimA Villorba) per "adottare" una nuova giocatrice.

Per far fronte alle difficoltà di sostenere la quota di iscrizione annuale da parte di qualche famiglia di ragazzi che militano nella società villorbese, l'Istituto di credito ha pensato bene di farsene carico, mostrando quindi attenzione agli aspetti sociali e del territorio legati al Villorba Rugby. L'auspicio è che, sulla scia di Volksbank, altri enti ed aziende aderiscano a questa nobile iniziativa. Un aiuto concreto per realizzare il sogno dei giovani amanti dello sport.